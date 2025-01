Un élève de 14 ans heurté par un train à Court-Saint-Etienne: "Il est en vie et conscient"

Dans un mail adressé aux parents et aux élèves, le directeur adjoint Yorick Czarnocki indique: "Fort heureusement, il est en vie et conscient et a été pris en charge très rapidement par les services d'urgence pour être emmené à l'hopital. Toute la communauté du Collège est sous le choc et apporte son soutien à notre élève et à sa famille." Il précise également qu'un service d'aide, d'écoute et de soutien a été mis en place pour les élèves témoins ou des proches de la victime.

Le bourgmestre Steve De Wever confirme les faits et indique qu'il vaut mieux éviter le secteur pour l'instant. Il affirme que les services de secours sont toujours sur place.

Il n'y a pas de prévision de rétablissement de la ligne. Un service de navettes de bus a été mis en place par la SNCB.