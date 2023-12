Un enfant américain âgé de 13 ans porté disparu à Bruxelles

Un enfant âgé de 13 ans, originaire des États-Unis et qui passait ses vacances en Belgique avec sa famille, est porté disparu depuis vendredi, selon un avis de recherche publié par la police fédérale.

Jonah Laroche a été vu la dernière fois le vendredi 29 décembre vers 23h30 dans sa résidence de vacances située avenue des Éperviers à Woluwe-Saint-Pierre. Il ne s'est plus manifesté depuis.

L'adolescent mesure 1m67 et est de corpulence mince. Il a de longs cheveux bruns. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un pyjama rouge et noir avec des boutons, et d'un sweat blanc avec des smileys.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police au numéro gratuit 0800/30 300 ou Child Focus au numéro gratuit 116 000. Un formulaire de contact est également disponible sur le site de la police fédérale. Pour les témoignages depuis l'étranger, il faut composer le 0032 2 554 44 88.