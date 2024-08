Un grand événement pour célébrer le 80e anniversaire de la Libération de Vresse-sur-Semois

Un grand événement sera organisé le 31 août dès 11h00 au Hameau de Conrad pour fêter le 80e anniversaire du Maquis et de la Libération à Vresse-sur-Semois, annonce la commune lundi.

Le camp du Maquis sera quant à lui reconstitué grâce à de nombreux figurants et la présence de nombreux véhicules d'époque.

À cette occasion, un musée éphémère sera installé sur plus de 200m2. Les visiteurs pourront explorer diverses scènes représentant la Libération de la région. L'exposition inclut des équipements de l'Armée Secrète, de l'armée américaine, et des pièces provenant d'un avion anglais abattu dans la région. Des documents inédits sur les maquis locaux seront également présentés.

En collaboration avec le Piper Cub Ardennes 1944, un aérodrome temporaire sera par ailleurs reconstitué. Des démonstrations aériennes de Piper Cub et d'autres avions historiques sont notamment prévues. Les Belgian Air Cadets et la Belgian Aviation Preservation Association (BAPA) présenteront également leurs activités et formations.

Enfin, trois balades guidées pour permettre aux participants de découvrir les lieux historiques du maquis de Vresse-sur-Semois seront proposées.

À travers cette commémoration, la commune de Vresse-sur-Semois dit renouveler son engagement envers le devoir de mémoire en rendant hommage aux résistants et aux alliés qui ont joué un rôle essentiel dans la libération de la région.