Un homme écope d'un an de prison et de 5.000 euros d'amende pour harcèlement transphobe

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné lundi un homme à un an d'emprisonnement et à verser 5.000 euros de dédommagement pour harcèlement avec circonstance aggravante relative à une discrimination sur la base du "sexe". Samantha Warginaire, femme transgenre bruxelloise, a été la cible d'un harcèlement téléphonique en 2021.

Entre novembre et décembre 2021, Samantha est harcelée par téléphone à 14 reprises. L'auteur, qui a trouvé son numéro de téléphone sur internet, enchaîne messages et appels insultants, transphobes et homophobes. Grâce à certains appels non-masqués, le numéro arrive à être retracé et Samantha décide alors de porter plainte. Elle est rejointe en partie civile par Unia, le Centre interfédéral pour l'égalité des chances.

Le verdict de l'affaire a été rendu lundi au tribunal correctionnel de Bruxelles, condamnant le harceleur à un an de prison ferme et 5.000 euros d'indemnités à la victime pour harcèlement, avec comme circonstance aggravante une discrimination sur la base du genre de la victime.