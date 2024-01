Un homme sous mandat d'arrêt après des "canulars" dégradants dans le métro bruxellois

L'auteur de récents "canulars", consistant à jeter des seaux remplis de diverses substances (peinture, excréments, nourriture, etc.) sur les passagers de plusieurs rames du métro bruxellois, a été placé sous mandat d'arrêt après comparution devant la chambre du conseil, a annoncé mardi le parquet de Bruxelles.

Environ sept vidéos relatant ces faits ont été publiées sur les réseaux sociaux dans le but d'obtenir le plus grand nombre de "j'aime" possible, explique le parquet. Un avis de recherche avait ensuite été lancé par le juge d'instruction à l'encontre de l'individu, le youtubeur "Yanike" ou Y.D, avant que ce dernier ne soit intercepté le 2 janvier par des agents de la zone de police de Marlow.

"Le suspect a ensuite avoué les faits et a été mis à disposition de la juge d'instruction, remplaçant ainsi la juge en charge de l'enquête", continue le parquet.