Un loup aperçu dans un quartier résidentiel près d'Anvers: il ne voulait qu'une chose, "être loin des hommes"

Un loup a été aperçu dimanche matin dans un quartier résidentiel à proximité de Kapellen et Brasschaat, en province d'Anvers. L'association Welkom Wolf a diffusé des images capturées par un père et son fils alors qu'ils circulaient en voiture. Elle ne souhaite pas dévoiler la localisation exacte des images, "dans l'intérêt du loup". L'organisation est convaincue qu'il s'agit de la louve Emma, qui vit dans la région depuis 2023.

Welkom Wolf explique que ce type d'observation survient plus souvent lors des week-ends et jours fériés. Les loups sont généralement plus dérangés les week-ends, lorsqu'il y a plus de promeneurs dans les zones naturelles, que durant la semaine. "Le loup se met alors à courir, traversant des zones où il n'entrerait jamais pendant la journée, à la recherche d'un abri et de la tranquillité", précise l'association. "L'animal n'est pas du tout à la recherche de nourriture, il a d'autres soucis."