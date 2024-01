Un octogénaire acquitté d'avoir floué une dame âgée

Ce dernier avait fait plus ample connaissance avec la désormais quasi centenaire lors des voyages organisés par leur mutuelle. Au cours d'un de ces séjours, le mari de la victime était subitement décédé. D. était alors progressivement devenu la personne de confiance de la veuve, c'est ainsi qu'il avait obtenu sa carte de banque en 2008 et des procurations pour accéder à ses comptes en 2014. C'est en 2020 que ces informations ont été mises au jour, lorsqu'un gestionnaire de biens a été désigné.

Selon la partie civile, entre début 2011 et septembre 2020, plus de 140.000 euros ont été retirés des comptes de la dame. D. aurait aussi, selon elle, effectué des achats pour 4.000 euros avec la carte de banque. La partie civile affirme que, dès le début, la dame n'était plus en état de prendre ce genre de décisions financières, elle a cependant reconnu que D. s'était toujours très bien comporté avec elle.