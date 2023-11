Un peu plus de 1.200 interventions dans le Hainaut

Les pompiers hennuyers ont mené jeudi quelque 1.200 interventions liées au passage de la tempête Ciarán. Ce sont principalement la Wallonie picarde et le centre de la province qui ont été touchés avec plus de 500 sorties chacune.

Dans le Hainaut occidental, les pompiers de Wallonie picarde (qui couvrent notamment Tournai) sont intervenus à plus de 500 reprises. Près d'une centaine d'interventions devaient encore être effectuées, ont indiqué vers 17h00 les pompiers de la zone Wapi.

Des vents variant de 90km/h à 108km/h ont été enregistrés à Chièvres. Par contre, plus au nord, les régions de Comines-Warneton et de Mouscron ont relativement été épargnées. Les villes et communes les plus touchées ont été les entités de Tournai, Leuze-en-Hainaut, Ath (Rebaix), Bernissart (Blaton) et Péruwelz. "Il y a encore une centaine d'interventions à effectuer, dont une trentaine rien que dans la zone de Rebaix", a précisé le lieutenant Maxime Desauvage.