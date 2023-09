Une asphyxie mécanique est à l'origine de la mort, selon les légistes

Le 16 juillet 2019, l'enfant avait été emmené en urgences à l'hôpital d'Hornu. Il présentait des signes de privation en oxygène, mais il a rapidement récupéré.

Deux jours plus tard, il a fait un autre malaise à l'hôpital. Son état était plus critique. Il a été emmené d'urgence à l'hôpital de Jolimont dans un service pédiatrique spécialisé. Il a succombé quatre jours plus tard.