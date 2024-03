Une nouvelle fusillade fait un blessé à Forest: trois personnes interpellées

Vous nous avez informés via le bouton orange "Alertez-nous" qu'au minimum un coup de feu avait été tiré à Forest, à la rue du Monténégro ce lundi soir, à deux pas de la gare du Midi. La police a été appelée pour une bagarre entre 4 ou 5 jeunes qui criaient fort jusqu'à ce qu'un coup de feu soit tiré. Une douille a d'ailleurs été retrouvée sur les lieux. Les jeunes ont alors déguerpi rapidement, mais selon des témoins, un deuxième coup de feu a été tiré un peu plus loin.

Les forces de l'ordre sont arrivées rapidement et trois suspects ont été interpellés, dont un blessé à la tête qui a dû être emmené en ambulance. Cette nouvelle fusillade est-elle un nouveau règlement de compte et est-elle encore liée au milieu de la drogue? Il est encore trop tôt pour le savoir et le parquet refuse de s'exprimer à ce sujet.