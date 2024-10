Une partie du nouveau Code pénal porte atteinte à la liberté d'expression, selon la LDH

En février dernier, le Parlement a approuvé la réforme du Code pénal. Cette révision - la première depuis 1867 - était nécessaire, juge la LDH. Ce nouveau Code pénal prévoit cependant des infractions représentant, entre autres, "une ingérence dans la liberté d'expression", selon l'ONG

Le premier recours en ce sens a été introduit en collaboration avec l'Association des journalistes professionnels (AJP) et la Vlaamse Vereninging van Journalisten (VVJ). Il concerne l'élargissement de la notion de divulgation et de réception de secrets d'Etat. Si cette infraction existait déjà dans le Code pénal, son nouveau spectre est "extrêmement large et peu clair", selon Jil Theunissen, juriste à l'AJP. "Des informations très importantes révélées par des journalistes par le passé auraient pu entrer dans cette définition, telles que le dossier Nethys ou celui des PFAS", souligne-t-elle.