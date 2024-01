Une simple déclaration de culpabilité pour des chants et saluts nazis lors de funérailles

Les faits remontent en effet au 17 octobre 2018. Ce jour-là, les trois prévenus avaient participé aux funérailles d'une personne "adoratrice" du 3e Reich et de l'idéologie nazie. Aurélien S., Pascal P. et Andy S. avaient entonné des chants et effectué des saluts nazis lors de la cérémonie. "Les vidéos qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux ont permis de les identifier. C'est une problématique sociétale", avait alors rappelé le substitut du procureur du Roi. Pascal P. affirmait avoir fait un salut nazi "vu que tout le monde faisait le geste". Andy S., quant à lui, contestait avoir organisé les funérailles du défunt.

La Ville de Charleroi et Unia (ex-centre interfédéral pour l'égalité des chances), s'étaient constitués parties civiles. "En agissant de la sorte, les trois hommes ont marqué leur adhésion au nationalisme radical et approuvé l'antisémitisme, le racisme et la Shoah", avait défendu la Ville de Charleroi.