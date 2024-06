"Une terrible et abominable affaire": Jérémy Davin écope de 30 ans de prison pour le meurtre de Mbaye Wade

Pratiquement quatre ans après les faits, c'est une victoire pour Pascal Rodeyns. Cet avocat liégeois a perdu son mari, tué de 15 coups de couteau en septembre 2020. "On sait aujourd'hui que c'est un meurtre, et on sait que c'est un meurtre à caractère homophobe. Vous avez donc, m'apparaît-il, l'essentiel, l'essentiel de ce qui constitue la nature, le corps de cette terrible, terrible et abominable affaire", explique Jean-Louis Glissen, avocat du compagnon de Mbaye Wade.

La cour d'assises de Liège a condamné vendredi après-midi Jérémy Davin à 30 ans de prison après avoir été reconnu coupable du meurtre homophobe de Mbaye Wade et de faits de vol et d'extorsion. Louis Bouton, reconnu coupable d'un vol et d'une extorsion, a été condamné à une peine de 5 ans de prison avec sursis probatoire pour le surplus de la détention préventive.

Trois semaines de procès, 12 jurés et une dizaine d'heures de délibérations auront été nécessaires pour juger Jérémy Davin, 28 ans, à la personnalité complexe et schizophrénique, condamné pour meurtre avec circonstance aggravante d'homophobie. Il évite la perpétuité qui avait été demandée par le ministère public. "Il a été consulté, pléthore d'experts, pour pouvoir justement faire ce chemin de comprendre les raisons du pourquoi, notamment tant par rapport à son homosexualité qui a engendré le meurtre, et notamment par rapport à ses problèmes psychologiques qui transpirent du dossier", Michel de Grève, avocat de Jérémy Davin.

L'absence d'antécédents judiciaires a été retenue par le jury, mais une peine lourde devait être prononcée, Jérémy Davin constituant toujours un risque pour la société. "Il y a une manière de dire non, clairement, on ne connaît pas ce genre de faits pour ce genre de raisons. On ne s'attaque pas aux homosexuels, on ne s'attaque pas à un mode de vie ou à des pratiques sexuelles. Et là, le message est parfaitement clair et compréhensible pour tous", ajoute Jean-Louis Glissen.

Son complice, Louis Bouton, écope de cinq ans de prison. C'est la fin d'un des procès les plus importants de l'année judiciaire à Liège.