Violences sur fond de trafic de stups : six personnes condamnées à Arlon

Le tribunal correctionnel d'Arlon a prononcé lundi des peines allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement à l'encontre de six personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, menaces et vols avec violence dans la région de Saint-Léger et Virton.

Suspectés d'appartenir à un réseau de trafic de stupéfiants aux méthodes particulièrement violentes, les prévenus devaient notamment répondre de traitements inhumains, torture et séquestration envers un habitant de la commune de Saint-Léger. Ce dernier affirmait avoir été séquestré à son propre domicile, où ses hôtes lui auraient notamment agrafé les parties génitales à une chaise. Dans son jugement prononcé lundi, le tribunal correctionnel d'Arlon a estimé que ces accusations de tortures et de traitements inhumains ne reposaient que sur les déclarations de celui qui les avait formulées. Le tribunal a toutefois retenu les préventions de vols et d'extorsion à l'encontre des prévenus, ainsi que celles liées au trafic de stupéfiants.

Certains prévenus étaient également poursuivis dans le cadre d'un second volet, portant sur des manœuvres d'intimidation à l'encontre d'un couple de Virton en février 2022. Les intéressés auraient emmené la petite amie de monsieur à l'AC Hôtel pour leur faire croire qu'ils allaient la violer et la prostituer de force, tandis que l'homme devait quémander de l'argent dans les rues de Virton sous la surveillance de plusieurs personnes. Des faits une fois de plus commis dans le cadre d'un trafic de stupéfiants.