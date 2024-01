Wim Beckmann condamné à 29 ans de prison

La cour d'assises d'Anvers a condamné jeudi, après deux heures de délibérations, l'homme d'affaires néerlandais Wim Beckmann (65 ans) à 29 ans de prison pour l'assassinat de sa compagne Samira Bekkar (27 ans) et l'incendie volontaire de sa villa à Merksplas. La cour a également ordonné l'arrestation immédiate de Wim Beckmann, qui faisait défaut à son procès.

Le 27 juillet 2008, un incendie s'est déclaré dans la villa de l'accusé située à Merksplas (Anvers). Le feu semble y avoir été bouté intentionnellement. Les pompiers, qui ont dû forcer une fenêtre afin de pénétrer dans l'habitation, ont découvert deux victimes allongées sur le lit dans la chambre à coucher. La première, Samir Bekkar, était morte après avoir reçu deux balles dans la tête. La seconde, Wim Beckmann, était blessée par balle à l'avant-bras droit, à la main droite et à l'oeil droit. Il a été emmené à l'hôpital et perdra plus tard son oeil.

L'accusé a raconté à la police qu'il était sorti avec sa compagne à Bruxelles la nuit d'avant. Ils étaient rentrés vers 05h30. Il avait pris des somnifères et ils s'étaient mis au lit. La seule chose dont il se souvienne, c'est de s'être réveillé à l'hôpital. Il a toujours nié toute implication dans les faits.