"J’avais prédit que j’aurais cinq enfants": la princesse Astrid de Belgique se confie dans une interview exclusive

Elle et le prince Lorenz ont accueilli chaque enfant avec bonheur et ont vécu l'agrandissement de leur famille comme une véritable joie.

La princesse Astrid a toujours su qu’elle aurait une grande famille. "Quand j’avais une dizaine d’années, j’ai dit à une dame qui travaillait chez mes parents que j’allais avoir cinq enfants. Elle me l’a rappelé des années plus tard, et j’ai été étonnée de ma certitude à l’époque", se souvient-elle. "Nous on était cinq aussi dans notre famille, donc je n'ai pas été dépaysée", ajoute le prince Lorenz.

Une maison qui se vide avec le temps

Avec le départ de leurs cinq enfants, la maison est aujourd'hui bien moins animée. "Ils ont chacun leur vie. C'est aussi ce qu'on veut, qu’ils soient heureux. C'est le plus grand bonheur", confie la princesse. Son mari, Lorenz ajoute : "Ça nous donne l’occasion de les visiter et de maintenir nos relations, notamment par téléphone". Bien qu’ils soient éloignés, les enfants reviennent régulièrement, et la maison n’est jamais totalement vide grâce aux allées et venues.

Astrid et Lorenz sont désormais les heureux grands-parents de trois petits-enfants : Anna-Astrid, Maximilian et Alix. "Nos petits-enfants sont très vivants, pleins d’énergie et très curieux", raconte Astrid. Elle évoque notamment les questions surprenantes de Maximilian, qui, à seulement cinq ans, l’interroge déjà sur l’atome et les effets de la bombe atomique.

Ninou et Nonno

Les petits-enfants de la princesse Astrid et du prince Lorenz les appellent Ninou et Nonno, des surnoms empreints de tendresse. "Ninou vient de Nouni, le nom que portait la grand-mère de mon père, la reine Astrid. J’ai simplement inversé le nom et j'ai trouvé que c'était très mignon", explique la princesse. Quant à Lorenz, il est appelé Nono par ses petits-enfants, un clin d'œil à leurs racines italiennes.

