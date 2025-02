"Merci pour votre aide": la Reine Mathilde a du s'y reprendre à plusieurs reprises pour... marquer un goal (vidéo)

Lors de son dernier jour de mission humanitaire avec l'Unicef au Costa Rica, la reine Mathilde a terminé sa mission sur une note dynamique. Ce mercredi 12 février, elle s’est essayée au football et au volley-ball avec des enfants défavorisés. Un moment de partage et de complicité, pour mettre en lumière l'importance du sport pour les jeunes en difficulté.

C’est donc un match de foot royal qui s’est improvisé sur le terrain, sous les yeux émerveillés des enfants. Entre dribbles et passes, Mathilde a tenté sa chance devant le but, essayant de marquer quelques goals sous les encouragements des enfants. Mais ce n'est pas si simple de frapper dans un ballon en mocassin: "Merci pour votre aide", a-t-elle lâché tandis que le petit goal était déplacé pour que la balle finisse par rentrer. Elle a également participé à un match de volley-ball. Une séquence qui a visiblement ravi les jeunes sportifs et leurs encadrants.

Pour son dernier jour au Costa Rica, la reine Mathilde a visité une académie sportive à San José, où des policiers offrent bénévolement des cours aux jeunes issus de milieux précaires. Objectif : les éloigner de la rue et des risques de la criminalité. Mais plutôt que de se contenter d’observer, la Reine a enfilé ses baskets et s’est prêtée au jeu.

Un voyage riche en émotions

Ce moment sportif était la dernière étape d’un séjour intense. Depuis son arrivée lundi matin, la souveraine belge a multiplié les rencontres et découvert divers projets soutenus par l’Unicef. Au programme : visite d’une plantation de café, échanges avec des enfants et adolescents défavorisés, immersion dans un centre d’accueil pour migrants.

Dans ce dernier lieu, la Reine a écouté des témoignages poignants de personnes ayant dû fuir leur pays. Le Costa Rica voit de plus en plus de migrants en transit, notamment ceux qui tentent de rejoindre les États-Unis, mais se retrouvent bloqués en chemin. Un phénomène qui prend de l’ampleur et face auquel l’Unicef joue un rôle clé.

Ce déplacement marque la dixième mission humanitaire de la reine Mathilde pour l’Unicef et son premier voyage au Costa Rica. Depuis 2009, elle s’engage activement pour l’organisation, mettant en lumière des causes qui lui tiennent à cœur, notamment les droits des enfants et l’accès à l’éducation.