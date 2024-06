Quatre lauréats pour le Prix Reine Paola 2024

Les ASBL Live in Color, Peluche, Kompanjon et Der Verein Zur Förderung auf 4 Hufen ont remporté le Prix Reine Paola 2024. La remise des prix s'est déroulée mercredi au Château de Laeken, en présence de la Reine Paola, présidente d'honneur de la fondation qui porte son nom et la Princesse Claire, vice-présidente d'honneur.

L'ASBL liégeoise Live in Color, avec son projet "Parrainage jeunes réfugiés" vise à faciliter l'intégration des mineurs étrangers non accompagnés et des jeunes adultes isolés étrangers de moins de 23 ans. Depuis sa création en 2015, elle a suivi plus de 1.000 personnes dans leur parcours d'intégration.

De son côté, l'association Peluche propose, depuis 30 ans à Bruxelles, des activités de loisirs et un accompagnement scolaire individualisé à des enfants et adolescents éloignés de leurs familles et placés dans des maisons d'accueil. Via son projet "Scolr", elle organise un accompagnement scolaire pour des enfants de 6 à 18 ans.

L'ASBL gantoise Kompanjon offre quant à elle un soutien scolaire sur mesure à des élèves issus de familles vulnérables. Dans le cadre du projet "In Canon" met en relation de jeunes défavorisés présentant des lacunes linguistiques et un risque accru de décrochage scolaire avec des étudiants qui jouent le rôle de compagnon afin d'offrir un accompagnement personnel.

Enfin, Der Verein zur Förderung auf 4 Hufen, située à Eupen, travaille à Eupen en étroite collaboration avec le centre d'éducation spécialisée pour proposer un accompagnement et un soutien pédagogique et thérapeutique à des jeunes vulnérables de 4 à 22 ans à l'aide de chevaux et d'ânes.