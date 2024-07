Stromae parmi les personnalités belges honorées par le Roi

Le titre de baron(ne) a été accordé à 14 personnes, parmi lesquels l'ex-CEO d'Euroclear Lieve Mostrey, le directeur de l'association Kom op tegen kanker Marc Michils, le président du CA de Guberna Gaëtan Hannecart, le président du CA de Solvay et de l'ULB Pierre Gurdjian, la présidente du CA de la Banque nationale Claire Tillekaerts, l'entrepreneur limbourgeois Urbain Vandeurzen, la chercheuse et entrepreneuse Patricia Maes, l'une des responsables de SOS Villages d'Enfants Barbara Schmidburg, le cofondateur de l'organisation Métis de Belgique François d'Adesky, l'organisatrice des 20 km de Bruxelles Carine Verstraeten, l'antiquaire Axel Vervoordt, la criminologue Salomé Van Billoen, la secrétaire générale du FNRS Véronique Halloin et l'ambassadeur honoraire Alexis Brouhns.

D'autres distinctions honorifiques ont été annoncées. Le chanteur et artiste Paul Van Haver, aka Stromae, a ainsi été désigné commandeur de l'Ordre de la Couronne, au côté du cofondateur de la branche belge de Médecins sans frontières Réginald Moreels, de la chercheuse Damya Laoui, des chefs Seppe Nobels et Sang Hoon Degeimbre, de la directrice du Centre de solidarité et de traumatisme (Solentra) Geertrui Serneels, de l'ancien directeur de l'Antwerp Business Center Theo Vaes, des autrices Geneviève Damas, Caroline Lamarche et Marie Paquay, et de la fondatrice de l'ONG Play4Peace Ayman Ramdani.