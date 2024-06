Info trafic: de longues files ce matin sur la E411

08h09 De longues files sur la E411 On note de longues files ce matin sur la E411 Namur-Luxembourg où vous ralentissez 30 minutes entre Léglise et Rulles vers le Luxembourg. Plus loin, 10 minutes entre Sterpenich et Capellen. En région namuroise, 20 minutes sur l'E411 entre Champion et Aische-en-Refail vers Bruxelles. Dans le Hainaut, vous ralentissez un peu moins de 15 minutes sur l'E19 Mons-Bruxelles entre l'Aire du Bois du Gard et Houdeng-Goegnies. Pour accéder à la Capitale, 25 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne.15 minutes sur la fin de l'E19 Anvers-Bruxelles entre Peutie et Machelen et sur l'E429 entre Tubize et Halle Sur le ring intérieur de Bruxelles : +10 minutes entre Haut-Ittre et Huizingen vers Halle, puis 2 x 15 minutes entre Expo et Machelen et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo 10 minutes sur le ring extérieur entre Zellik et Neerpede vers Halle 10 minutes sur le ring extérieur entre Groenendaal et le Carrefour Léonard.

07h29 Ça coince sur la E40 On note maintenant 15 minutes sur la E40 Liège-Bruxelles depuis Heverlee. 10 minutes en venant de Namur depuis Hoeilaart avec toujours 10 minutes dans les travaux débutant à Daussoulx. Sur le ring, on notera 10 minutes de files entre Haut-Ittre et Hal en direction de Grand-Bigard. 15 minutes à ralentir un peu plus loin entre Expo et Machelen vers Zaventem et 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Très peu de files en venant de Waterloo vers Zaventem. Juste quelques coups de frein entre Waterloo et Argenteuil.

07h09 Les files habituelles sont au rendez-vous ce matin Sur le ring intérieur de Bruxelles entre Grand-Bigard et Jette (+6 min) puis entre Strombeek-Bever et Machelen (+10 min) vers Zaventem et également 10 minutes avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo. On signale déjà 10 minutes à ralentir sur l'E411 dans la zone de travaux entre Daussoulx et l'Aire-d'Aische-en-Refail A votre arrivée à Bruxelles, les files sont encore très légères depuis Hoeilaart (+5 min). Toujours sur cette E411, des files sont constatées en direction du Luxembourg entre Léglise et Rulles où vous ajoutez 7 minutes à votre temps de parcours. Plus loin également quelques ralentissements entre Weyler et Sterpenich (+5 min) Sur l'E429 Tournai-Bruxelles : 2 zones de files en direction de la Capitale. Tout d'abord au niveau de Bierghes où vous ralentissez 7 minutes puis entre Lembeek et Halle où vous ralentissez 5 minutes. 10 minutes de files sur l'E40 Ostende-Bruxelles entre Alost et Ternat vers Grand-Bigard. On rappelle enfin ce camion en panne sur l'E42 Battice-Verviers-Saint-Vith à hauteur de Sart-Lez-Spa. Les bandes de droite et du milieu sont bloquées en direction de la frontière allemande.

06h29 Un accident sur l'E40 Un accident a eu lieu (et rapidement dégagé) sur l'E40 Ostende-Bruxelles à hauteur de Alost. Il reste quelques files avant Alost avec 10 minutes à ajouter vers Bruxelles. Sur le ring intérieur de Bruxelles, les 3 zones de ralentissements habituelles : +7 minutes entre Grand-Bigard et Jette puis 7 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem et 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. On rappelle également ce camion en panne sur l'E42 Battice-Verviers-Saint-Vith à hauteur de Sart-Lez-Spa. Les bandes de droite et du milieu sont bloquées en direction de la frontière allemande.