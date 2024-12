Didier Reynders soupçonné de blanchiment d'argent via la Loterie Nationale: comment fonctionne cette méthode?

D'après des informations récoltées par Le Soir et Follow The Money, l'affaire a débuté suite à un signalement de la Cellule de traitement des informations financières (Ctif) et de la Loterie Nationale en 2022, le seul en cinq ans pour suspicion de blanchiment.

Mardi, le domicile de Didier Reynders a été perquisitionné, et il a été auditionné par la police.

L’ancien ministre est soupçonné d’avoir utilisé des billets de loterie pour blanchir des fonds, une technique consistant à maquiller l’origine de l’argent pour le rendre légalement exploitable.