Drame de Strépy-Bracquegnies: Paolo Falzone doit retourner en prison

La chambre des mises en accusation de la cour d'appel du Hainaut a mis à exécution, jeudi, l'ordonnance de prise de corps contre Paolo Falzone, inculpé de six meurtres et de tentatives de meurtre dans le cadre du drame qui a frappé le carnaval de Strépy-Bracquegnies, le 20 mars 2022. Détenu jusqu'alors sous bracelet électronique, Paolo Falzone doit retourner en prison, indique le parquet général.

L'affaire a été plaidée jeudi devant la chambre des mises en accusation. "La prise de corps est exécutée immédiatement, ce qui veut dire que Monsieur Falzone doit retourner en prison. Il lui est loisible par la suite, dans l'attente d'être jugé, de déposer une requête de mise en liberté et de demander un nouveau placement sous surveillance électronique", a commenté le parquet général.

Le 20 mars 2022, vers 5h00, Paolo Falzone, roulant à vive allure au volant de sa voiture, avait violemment percuté un cortège carnavalesque lors du ramassage des Gilles à Strépy-Bracquegnies. Six personnes ont perdu la vie et il y a eu de nombreux blessés. Il est inculpé de six meurtres et de plusieurs tentatives de meurtre.

Son cousin, assis sur le siège convoyeur, est inculpé de non-assistance à personne en danger. Tous deux seront probablement jugés aux assises, mais la chambre des mises en accusation n'a pas encore statué sur ce volet.