Fusillade mortelle à Anderlecht: la police lance un appel à témoins, avez-vous vu ce véhicule?

Le 7 février 2025 vers 4h, le véhicule muni, cette fois, de plaques d’immatriculation 2-ACH-918, a pris la fuite, après la fusillade, via le ring de Bruxelles et a emprunté ensuite la A54 en direction de Charleroi. Les plaques 2-ACH-918 ont été dérobées le 7 février 2025 entre 2h et 4h boulevard de l’Humanité 241, à hauteur des sociétés Schindler et Veepee à Drogenbos.

Dans la matinée du vendredi 7 février 2025, le véhicule des auteurs a été retrouvé chaussée de Nivelles à Luttre, entité de Pont-à-Celles, à hauteur de la rue d’El Djem situé à proximité de l’accès à l’autoroute A54.

La police recherche "toute personne qui aurait aperçu le véhicule, ses occupants ou toute situation suspecte en lien avec ce VW Caddy". Si vous avez des informations, vous pouvez prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300 ou par mail à l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.