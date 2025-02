Le Belge Jean-Jacques Wondo, condamné à mort en RDC libéré "pour des raisons de santé": il sera de retour en Belgique ce mercredi

Jean-Jacques Wondo a été libéré de prison. "A ce jour, je vous confirme qu'effectivement, il vient d'être libéré", affirme son avocat Carlos Ngwapitshi. Jean-Jacques Wondo devait être présenté à une autorité congolaise, avant de rejoindre l'ambassade de Belgique.

"C'est pour des raisons de santé", nous explique-t-il. "Monsieur Jean-Jacques Wondo est tombé malade. Nous avons plus d'une fois demandé aux autorités judiciaires de pouvoir lui apporter la liberté provisoire. Cela avait toujours été rejeté. Au fur et à mesure, nous avons évolué avec l'inspection. L'état de santé de M. Jean-Jacques Wondo s'est suffisament détérioré. Et à ce titre, les autorités pénitentiaires et les autorités politiques du pays ont jugé bon de pouvoir accorder à M. Jean-Jacques Wondo la possibilité d'aller se faire soigner", explique Carlos Ngwapitshi.