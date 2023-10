Le ministre de la Justice confirme que l'auteur de l'attentat à Bruxelles avait des contacts à l'étranger

Au lendemain de l'attaque qui a fait deux morts et un blessé dans la capitale, le Premier ministre, Alexander De Croo, l'ancien ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, et le procureur fédéral, Frédéric Van Leeuw, avaient dit n'avoir aucune indication permettant de penser que l'assaillant faisait partie d'un réseau.

"Le procureur fédéral met tout en œuvre pour faire la lumière sur cette affaire. L'enquête a révélé qu'il y avait des contacts internationaux. Ces éléments sont transmis par l'intermédiaire d'Europol aux pays concernés et ces pays, l'Allemagne, la France et l'Espagne, interviennent à ce sujet", a déclaré M. Van Tigchelt, interrogé par l'agence Belga.

Entre-temps, deux individus ont été interpellés dans le cadre de l'enquête, l'un mercredi à Tervuren et l'autre vendredi à Malaga (Espagne). Deux hommes, domiciliés en région parisienne et "susceptibles d'être en lien avec l'auteur de l'attentat" commis le 16 octobre à Bruxelles, avaient également été inculpés mardi par un juge d'instruction parisien.

À la question de savoir si l'assaillant a agi seul, le ministre de la Justice a estimé que la réponse était encore prématurée. "Les acteurs dits solitaires se radicalisent généralement via Internet, où ils entrent en contact avec des personnes partageant la même idéologie extrémiste. On peut véritablement parler d'un réseau s'il existe des co-auteurs et des complices. La personne qui lui a fourni l'arme savait-elle ce qu'il avait l'intention d'en faire? D'autres personnes l'ont-elles délibérément poussé à commettre cet attentat? C'est ce que la suite de l'enquête devra déterminer", a-t-il conclu.