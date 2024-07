Marc Uyttendaele accusé d'agression sexuelle: son avocat dénonce un coup monté par "une femme aguerrie"

L'avocat Marc Uyttendaele est accusé d'agression sexuelle par une ancienne collaboratrice. Les faits auraient eu lieu le 6 avril 2022, dans les bureaux du cabinet d'avocat Uyttendaele, Gerard, Kennes et Associés.

À notre micro, Me Buyle sous-entend que les motivations de la plaignante sont liées à ses ambitions professionnelles: "C'est une femme aguerrie, qui a 38 ans, une expérience dans différentes administrations ou institutions, qui a l'habitude de tout cela et qui, à terme, avait la possibilité de diriger le département de droit public (…) Cette plainte aurait été déposée juste avant les élections et on ne peut pas manquer de faire un lien".