Marc Uyttendaele, célèbre avocat pénaliste, accusé d'agression sexuelle

De son côté, Marc Uyttendaele nie les faits. Il n'a, à ce stade, ni été entendu, ni convoqué par la justice. "Mon client est abasourdi et conteste totalement toutes ces accusations mensongères. Il s'interroge sur les motivations et le moment de cette plainte", a déclaré Jean-Pierre Buyle, l'avocat de Marc Uyttendaele, à nos confrères.

"Marc Uyttendaele a pris connaissance avec colère de l'article publié par Le Vif le mettant en cause pour une prétendue atteinte à l'intégrité sexuelle, datant d'il y a plus de deux ans (...) Il confirme qu'il engagera toutes les procédures pénales et civiles utiles pour obtenir réparation du dommage ainsi subi (...) Il était au courant depuis un certain temps déjà d'une volonté de le déstabiliser en portant atteinte à son honorabilité", ajoute Me Buyle dans un communiqué.