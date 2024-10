Michelle Martin et Michel Lelièvre sont redevenus des "anonymes"

Que sont devenus Michelle Martin et Michel Lelièvre, tous les deux condamnés dans l'affaire Dutroux et sortis de prison ?

À l’issue des études qu’elle avait reprises tardivement, elle a cherché du travail, mais en vain. Impossible de se faire engager quand on s’appelle Michelle Martin. Alors, elle donne des petits coups de main à droite et à gauche sans jamais évoquer son passé. Avec le temps, son cercle de connaissances s’est élargi, mais il reste pour l’essentiel attaché aux personnes qu’elle a rencontrées chez les sœurs Clarisses à Malonne. Aujourd’hui encore, elle entretient des contacts soutenus avec les religieuses qui ont déménagé à Woluwé, non loin de la nonciature où le pape a séjourné… Pour un peu, le saint-père aurait pu croiser cette femme si longtemps détestée !

Une citoyenne comme les autres

Mère de trois enfants, Michelle Martin reçoit régulièrement la visite de son ainé, âgé de 40 ans. Son second fils, Andy, a quitté la Belgique pour le bout du monde où il tente de trouver un difficile équilibre. Enfin, la cadette, âgée de 29 ans, n’a sans doute pas de souvenir des maisons de Marcinelle et de Sars-La-Buissière. Elle a terminé des études paramédicales et travaille à Bruxelles. Aujourd’hui, elle est en froid avec sa mère.

La mise à l’épreuve de Michelle Martin s’est terminée en 2022. Depuis lors, elle n’est plus contrainte à un suivi judiciaire ou psychologique. Elle est redevenue une citoyenne presque comme une autre. Le dernier incident remonte à cinq ans, nous confie le juge Panier. On lui avait alors crevé les pneus de sa voiture.

Plus d'incident

De son côté, c’est une agression physique que Michel Lelièvre a subie quinze jours après sa libération conditionnelle, en décembre 2019. Depuis lors, la tension est retombée, plus aucun incident n’a été signalé et "pas de nouvelles, bonne nouvelle", commente son avocate. La "petite main" de Marc Dutroux vit seul et de manière autonome. Maître Bovy n’en dira pas plus, Michel Lelièvre voulait se fondre dans la masse. Aux dernières nouvelles, il semble y être arrivé.