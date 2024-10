Et si Marc Dutroux sortait de prison? Un documentaire-fiction interroge cette hypothèse controversée

Parmi les autres intervenants, Christian Panier, ancien juge et actuel propriétaire de l’ancien logement de Michelle Martin, ainsi que Samuel Leistedt, psychiatre en charge du suivi de Marc Dutroux, offrent des éclairages sur la possibilité et les conséquences d'une réinsertion de l’ancien détenu.

Le documentaire fait appel aux témoignages des proches des victimes, qui revivent les traumatismes encore bien présents 30 ans plus tard. "L a difficulté, c'est évidemment de convaincre les gens de parler encore de cette affaire, car ils se demandent souvent ce qu’il y a de nouveau à dire. Mais ici, on l'a pris sous un angle différent", raconte la présentatrice. Le documentaire donne ainsi la parole à Jean-Denis Lejeune, le père de Julie, à Gino Russo, le père de Mélissa, et à Els Schreurs, la compagne du père d’Eefje Lambrecks.

Les évolutions du système judiciaire après l’affaire Dutroux

L’impact de l’affaire Dutroux sur le système judiciaire belge a été profond. "Le tribunal d'application des peines a été créé suite à l'affaire Dutroux et on a rallongé le temps à partir du moment auquel on peut faire une demande de libération conditionnelle", explique Julie Denayer. À l’époque de ses crimes, Dutroux avait déjà été incarcéré et libéré conditionnellement. Suite à cette affaire, la législation a été modifiée pour durcir les conditions de libération. Les experts présents dans le documentaire, comme Jean-François Funck, président du tribunal d’application des peines de Bruxelles, ou Christian Panier, ancien juge, expliquent en détail les mesures mises en place pour éviter qu’un tel drame se reproduise.

Le documentaire met également en lumière les aspects judiciaires entourant cette question. En Belgique, contrairement à ce que beaucoup pensent, la perpétuité n’exclut pas la possibilité de demander une libération conditionnelle. Julie Denayer rappelle : "Il y a une espèce de légende en Belgique où on dit la perpétuité n'existe pas. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est que la peine perpétuité existe en Belgique. Sauf que la convention des droits de l'homme dit que c'est interdit de condamner quelqu'un à tout jamais sans lui offrir la possibilité de faire une demande de libération conditionnelle. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est condamné à la perpétuité en Belgique peut, à partir d'un certain moment donné, faire des demandes de libération conditionnelle, proposer un plan de réinsertion et est évalué par des psychiatres pour voir si oui ou non cette personne est habilitée. Si c'est non, à chaque fois qu'elle fait ces demandes, cette personne peut rester à perpétuité derrière les barreaux. Donc oui, la peine existe à vie en Belgiqu".

À lire aussi "J'ai interviewé Marc Dutroux": Karl Zéro va diffuser un entretien inédit avec le détenu le plus célèbre de Belgique

La Justice pourrait-elle accéder à une nouvelle demande de libération conditionnelle ? Les Belges sont-ils prêts à vivre dans un monde où Dutroux circule librement parmi eux. Retrouvez l'émission "Marc Dutroux, un homme libre ?", ce mardi 8 octobre à 20h25 sur RTL tvi et RTL play.