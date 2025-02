"Rétablir la confiance en la justice": l'Arizona entend réviser la loi encadrant la libération anticipée

"Il existe encore souvent un trop grand décalage entre la peine d'emprisonnement prononcée par le juge et la partie de cette peine qui est ensuite effectivement purgée dans la pratique", constatent les partenaires de coalition. Ils entendent donc réviser la loi Lejeune, qui encadre la libération anticipée, annonce l'accord. Actuellement, le principe général est qu'un détenu doit au moins avoir purgé un tiers de sa peine. Cette condition générale de temps va être renforcée et il est question d'un minimum de trois cinquièmes de la peine pour une personne condamnée pour infractions sexuelles, voire, pour les récidivistes, de trois quarts à quatre cinquièmes (pour les peines les plus lourdes) au minimum. Parallèlement, il sera plus difficile d'obtenir congés pénitentiaires et autorisations de sortie.

Des changements qui en principe vont à l'encontre de l'objectif de désencombrement des prisons, toujours surpeuplées dans notre pays. L'Arizona s'en rend bien compte, et stipule qu'ils ne seront mis en œuvre que lorsque la surpopulation carcérale aura été "réduite" (sans précision d'un objectif chiffré).

Au menu: augmentation de la capacité des prisons (via un nouveau Masterplan), possible utilisation de "constructions modulaires" à court terme, investissements dans le personnel pénitentiaire et les infrastructures, meilleure répartition des détenus "sur l'ensemble du pays", "plan d'urgence" pour rendre la profession pénitentiaire plus attractive (avec un "package salarial compétitif"),...

En attendant, l'Etat pourrait faire appel à des acteurs privés s'il y a manque de personnel, y compris, envisage l'accord, pour des tâches en contact avec les détenus. Et tant qu'il n'y a pas suffisamment de places, l'Etat va essayer de conclure des accords avec d'autres pays, pour y "louer" des prisons pour les personnes condamnées en séjour illégal en Belgique, et pour lesquelles un transfert vers leur pays d'origine est impossible. On apprend aussi que l'Arizona entend créer au sein du parquet fédéral une section "criminalité financière", qui s'attaque également à la fraude fiscale et à la corruption.