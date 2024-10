Un mouvement de jeunes socialistes aurait détourné des millions d'euros: plusieurs personnes privées de liberté

Les Faucons Rouges, un mouvement de jeunesse socialiste, sont dans le collimateur de la justice. Plusieurs sources confirment que des perquisitions ont eu lieu ce mercredi au siège de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi qu'au siège des Faucons Rouges à Huy et au domicile de plusieurs suspects. Ils auraient utilisé de faux documents pour obtenir des subsides plus élevés. Cela aurait duré des années, depuis 2009. On parlerait de 200.000 euros par an, soit un total d'un peu moins de 3 millions d'euros.

Quatre personnes sont interrogées par la police et privées de liberté. La police judiciaire fédérale de Liège est en charge du dossier. Il y a suspicion de fraude aux subsides.