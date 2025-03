Une vidéo sur TikTok affirmait qu'un bâtiment bruxellois était un lieu de "rituels sataniques": son auteure privée de liberté

Le 24 janvier 2025, une vidéo a été publiée sur le réseau social TikTok dans laquelle une individu filmait un bâtiment situé à proximité de la Place des Martyrs à Bruxelles. Dans la voix off, on pouvait entendre que ce bâtiment était un lieu lié "aux illuminatis" et que des "rituels sataniques" et autres "crimes" s’y déroulaient durant la nuit.

À la suite de la publication de cette vidéo, outre les nombreux messages de haine qui y étaient associés, d’autres infractions ont été à déplorer, note le parquet de Bruxelles dans un communiqué de presse. Harcèlement des occupants des lieux, tentatives d’effractions et jets de pierres sur la façade ont eu lieu, notamment.