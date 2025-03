Une zone de police et un bourgmestre bruxellois condamnés par la justice: ils vont devoir payer des milliers d'euros

Des manifestants ont obtenu gain de cause devant la justice. Ils ont été violentés lors d'une manifestation en 2021, la Justice vient de leur donner raison.

L'État belge, la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles et le bourgmestre de Bruxelles sont condamnés "in solidum" à payer la somme de 900 euros à chacun des onze demandeurs, stipule le jugement daté du 14 mars. Par ailleurs, l'un d'eux sera également indemnisé à hauteur de 5.000 euros pour le dommage moral qu'il a subi lors de sa détention, où des sévices corporels lui ont été infligés, alors qu'il n'avait que 15 ans.

Le tribunal civil de Bruxelles a condamné vendredi l'État belge, la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles et le bourgmestre de Bruxelles à indemniser les victimes de violences policières commises lors d'une manifestation le 24 janvier 2021, indique lundi la Ligue des droits humains (LDH). Dans cette affaire, onze jeunes avaient engagé une action en responsabilité civile devant le tribunal contre les autorités policières et communales de Bruxelles.

Près de 150 personnes, en majorité des jeunes, s'étaient rassemblées le 24 janvier 2021 sur la place de l'Albertine à Bruxelles pour manifester contre "la justice de classe" et contre les abus d'autorité de la part de policiers. Les conditions pour manifester étaient alors particulièrement strictes vu les règles en vigueur pour éviter les contacts en raison de la présence du Covid-19, et des tensions entre manifestants et policiers étaient apparues.

La police avait procédé à de nombreuses interpellations. Plusieurs jeunes avaient été arrêtés et emmenés à la caserne de police d'Etterbeek où certains avaient subi de la violence, mais aussi des insultes sexistes et racistes.

En janvier 2023, deux ans après les faits, onze jeunes avaient décidé de déposer plainte contre les autorités policières. Une action à laquelle s'est jointe la LDH. Cette plainte visait non pas les faits en eux-mêmes, au sujet desquels des enquêtes pénales sont encore en cours, mais les failles du système d'encadrement des manifestations.