Plus de 80 figurants, pompiers, police et services de secours mobilisés: quel était cet exercice de grande ampleur organisé à Liège?

Neuf heures ce matin, un piéton est renversé par le tram à Sclessin, coincé en dessous : il faut soulever la rame pour le dégager. Rassurez-vous, ce n'est qu'un exercice... mais il mobilise pompiers, police et services de secours et plusieurs dizaines de personnes sont présentes.

L'objectif est de tester le plan d'urgence propre au tram et garantir une coordination efficace des secours en cas de besoin. Le principal danger reste l'électricité. "On a dû nous assurer qu'on n'avait plus de risque par rapport à l'électricité. Donc, à distance, on a pu faire couper le courant et puis arriver sur place de manière à nous protéger contre un retour accidentel de courant. On doit mettre les lignes aériennes de contact, les caténaires, on doit les mettre à la terre : c'est le principe du perchage", explique Olivier Giust, capitaine des pompiers de Liège.

Plus de 80 figurants participent à l'exercice, comme des étudiants du secondaire, dont Quentin, blessé à la jambe. "On est rentrés dans le tram ce matin et en arrivant, le frein d'urgence a été activé. On a percuté les parois du tram et je me suis fait la luxation du genou", détaille-t-il, toujours dans son rôle.

Acquérir les bons réflexes en cas d'urgence : ce test était essentiel pour renforcer la sécurité. La date de lancement du tram avec des passagers à bord est toujours annoncée pour la mi-avril.