Après beaucoup de pluie, le beau temps

Des pluies très abondantes sont annoncées jeudi après-midi en Belgique, surtout sur la moitié est du pays où il tombera sur certaines régions plus de 60 litres d'eau au mètre carré sur une période de six heures ou plus de 100 litres d'eau au mètre carré en 24h00 de temps. L'IRM avertit que ces pluies pourront être accompagnées d'orage et de fortes rafales de vent.

En soirée, il y aura encore de la pluie du centre à l'est du pays. Sur l'est, des cellules orageuses pourront même encore donner de fortes précipitations et des rafales de vent. Après minuit, le temps deviendra sec partout avec graduellement de larges éclaircies depuis l'ouest de notre territoire.