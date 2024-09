Averses éventuellement orageuses au fil de la journée de ce jeudi

Le temps sera d'abord sec dans la plupart des régions avec temporairement quelques belles éclaircies en Basse et Moyenne Belgique. Le ciel restera plus nuageux sur le sud-est et l'extrême ouest du pays avec possibilité de quelques averses. En cours de journée, la nébulosité deviendra plus variable, puis des averses se développeront graduellement l'après-midi. Elles pourront être assez fortes et orageuses. Les maxima varieront entre 14 et 19 degrés avec un vent modéré à assez fort de sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.