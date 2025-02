Une bonne et une mauvaise nouvelle du côté du ciel ce jeudi: voici les prévisions météo des prochains jours

Les températures grimperont à nouveau jeudi pour atteindre 5 à 13 degrés, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de prévisions quotidien. Les nuages vont dans le même temps s'amonceler, annonçant de la pluie tout au long de la journée.

La pluie apparaîtra à l'ouest du territoire en matinée et s'étendra progressivement vers le centre et l'est. Les maxima seront compris entre 5 et 9 degrés sur les hauteurs et entre 10 et 13 degrés dans les autres régions. Le vent, modéré de secteur sud, pourra souffler en rafales jusqu'à 50 km/h.