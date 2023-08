Cinq Néerlandais portés disparus en Slovénie après les intempéries

Le signalement provient probablement de membres de la famille qui n'ont plus eu de contacts depuis plusieurs jours avec leurs proches présents en Slovénie. Vendredi, les autorités ont déclaré que deux Néerlandais avaient perdu la vie au cours des violentes intempéries qui ont frappé ce pays d'Europe centrale.

La Slovénie est touchée par d'importantes précipitations depuis jeudi soir. Ces conditions météorologiques instables ont entraîné des inondations et des glissements de terrain qui ont coupé l'accès à des villages et perturbé la circulation dans le nord-est et le centre du pays. Des coupures des réseaux électriques et téléphoniques ont également affecté plusieurs villages.