Coup de froid pour clôturer le mois de février

Seul le long de la frontière française devrait rester sec, échappant aux pluies aussi conséquentes que des larmes de Calimero. Sur les sommets ardennais en revanche, de la neige fondante pourrait faire son apparition en fin de journée. Le thermomètre affichera quelque trois petits degrés en Hautes-Fagnes, 6 ou 7 °C en plaine et 8 °C en Gaume. Le vent se renforcera, devenant modéré et même assez fort au littoral, avec des rafales de 50 km/h.

La nuit sera plus claire, même si des passages nuageux pourront apporter l'une ou l'autre ondée. Le sud du sillon Sambre-et-Meuse restera lui englué dans la nébulosité, avec quelques averses hivernales. Un peu de neige pourrait s'accumuler sur les cantons de l'Est. La nuit sera froide, avec des minima oscillant entre -1 °C en Hautes-Fagnes et +5 °C à la mer, sous un vent restant modéré dans les terres et assez fort à la Côte.

Samedi marquera l'arrivée de quelques giboulées, essentiellement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Pluie ou grésil s'abattront en plaine tandis que l'Ardenne composera avec du grésil ou de la neige fondante. Le vent restera soutenu et les températures varieront entre 1 et 7 °C.

La Belgique se réveillera gelée dimanche, sauf au littoral. Le soleil sera bien présent, avec un temps sec annoncé. Les températures resteront négatives en Ardenne et ne dépasseront pas 4 ou 5°c en plaine. Le vent soutenu renforcera la sensation de froid.