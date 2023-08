De rares éclaircies entre les gouttes

La météo offrira quelques instants de répit jeudi après-midi aux chanceux de l'ouest et du centre du pays, qui pourront profiter d'un temps plus sec avec des éclaircies. Au sud du sillon Sambre et Meuse par contre, les nuages et les précipitations, parfois encore abondantes, persisteront, prévient l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

Les maxima varieront entre 15°C dans les Hautes Fagnes, 18 ou 19°C en bord de mer et 19 ou 20°C dans la plupart des autres régions.

Quelques averses résiduelles se produiront encore dans la soirée et en début de nuit au sud du sillon Sambre et Meuse principalement. Plus tard dans la nuit, le temps plus sec gagnera également l'Ardenne tandis qu'au nord du sillon Sambre et Meuse, le risque d'averses augmentera à nouveau. Les minima seront compris entre 11°C en haute Ardenne et 16°C en région côtière.