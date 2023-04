Des averses orageuses prévues vendredi après-midi

La nébulosité sera d'abord variable avec encore quelques larges éclaircies sur la moitié sud-est du pays mais des averses se développeront depuis la frontière française vendredi après-midi, prévient l'IRM. Elles pourront s'accompagner d'orages et être assez vigoureuses par endroits. Sur le nord et l'est du pays, un temps plus calme pourrait toutefois perdurer jusqu'en soirée. Les maxima oscilleront entre 13 degrés en Ardenne et 17 ou 18 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-est.

Ce soir, des averses orageuses parfois fortes traverseront encore le pays. Toutefois, le temps deviendra plus sec avec davantage d'éclaircies depuis le sud. De la brume ou du brouillard pourra ensuite se former sur la moitié ouest du pays. Les minima oscilleront entre 3 degrés sur l'ouest et 9 degrés sur le centre et l'est.

Samedi, quelques éclaircies seront encore possibles sur le nord du pays et le temps sera déjà très nuageux dans les autres régions, mais il fera encore sec. Vers midi, une zone de pluie atteindra le sud-ouest et s'étendra ensuite davantage vers le nord-est. Les maxima seront compris entre 13 degrés sur les sommets ardennais et localement 18 degrés sur le nord-est.