"Des courants d'origine polaire" ce jeudi: les températures en-dessous des normales de saison vont-elles durer?

Difficile à croire lorsque l'on met le nez dehors, mais c'est encore bien l'été. "Je viens de ranger mes vêtements d'été et je commence doucement à mettre quelque chose d'un peu plus chaud...", témoigne une habitante de Schaerbeek.

Une chose est sûre. Le froid est de retour. Un temps belge de plus en plus imprévisible, mais qui s'explique néanmoins. "C'est la situation atmosphérique qui nous envoie pour le moment des courants d'origine polaire", explique Sabrina Jacobs, présentatrice météo pour RTL info. "Ça fait un petit moment qu'on en parle et nous subissons ces courants froids de plein fouet. Il faut savoir que la moyenne tourne aux alentours des 18 degrés, 13 aujourd'hui sur le centre. On est un petit peu en dessous."

Rien à voir avec le mois de septembre, particulièrement chaud de l'an dernier. "Au mois de septembre, cette semaine en particulier, on enregistrait entre 30 et 32 degrés", rappelle Sabrina Jacobs. "C'est vrai que c'est un petit peu le grand écart, mais on a tout de même un petit espoir pour la semaine prochaine."

Le beau temps revient et avec lui de douces températures autour des 20 degrés dès la semaine prochaine.