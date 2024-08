Des précipitations et un risque d'orage mardi

Une active perturbation traversera lentement le pays à partir de l'ouest mardi après-midi, avec des précipitations sous forme d'averses et un risque d'orage, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les pluies seront localement intenses avec des cumuls pouvant atteindre 15-20 litres/m². En Ardenne, le temps restera sec et ensoleillé jusqu'en fin de journée. Les maxima seront compris entre 21 et 26°C, sous un vent de sud-ouest modéré, et devenant plus tard assez fort à la côte.

Mardi soir, le temps sec sera déjà de retour sur l'ouest du pays, avec des éclaircies. Les pluies parfois intenses, et pouvant localement être orageuses, concerneront d'abord encore le centre, avant de se décaler vers l'est. En début de nuit, les précipitations quitteront rapidement le territoire par l'est. Le temps deviendra alors sec partout avec des éclaircies plus larges. Les minima se situeront entre 8 et 13°C dans l'intérieur des terres, et autour de 16 ou 17°C au littoral. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest ; à la côte, il sera assez fort à fort de secteur ouest, avec des rafales jusqu'à 60 km/h.

Mercredi, le temps restera sec et partiellement nuageux avec des voiles d'altitude et, dans le courant de la journée, également des nuages cumuliformes. Il fera plus frais avec des maxima de 16°C sur les hauteurs de l'Ardenne à 20 ou 21°C dans le centre du pays. Le vent sera modéré, et à la côte généralement assez fort, de secteur ouest.