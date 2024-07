Des températures estivales ces prochains jours

Le ciel sera nuageux avec des éclaircies mercredi après-midi, mais le temps devrait rester sec sur l'ensemble du pays. L'Institut météorologique (IRM) prévoit des maxima compris entre 19 et 24 degrés avant une montée progressive des températures ces prochains jours.

Cet après-midi, les nuages seront parfois suffisamment épais pour laisser échapper quelques ondées locales. Le soleil sera plus généreux au littoral. Les maxima se situeront autour de 19 ou 20 degrés en bord de mer, entre 20 et 22 degrés en Ardenne, et autour de 23 ou 24 degrés ailleurs, sous un vent faible à modéré.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ciel se dégagera progressivement. De la brume ou des bancs de brouillard pourraient se former par endroits. Les minima seront compris entre 10 et 13 degrés, voire 15 degrés dans certaines grandes villes.