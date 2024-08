D'intenses averses orageuses mercredi matin, une partie du pays en alerte jaune

La journée débutera sous un ciel très nuageux ponctué d'averses parfois orageuses. La perturbation se déplacera progressivement vers l'est. À certains endroits, les orages bougeront peu ce qui signifie que des trombes d'eau pourraient s'abattre en peu de temps. Les cumuls de précipitation pourront atteindre 40 litres par mètre carré, voire davantage, prévient l'IRM. Il a d'ailleurs émis une alerte jaune aux orages pour Bruxelles, la Wallonie ainsi que les provinces flamandes d'Anvers, du Limbourg et du Brabant flamand. L'avertissement reste en vigueur jusque 19h00.

Le temps deviendra ensuite plus sec par l'ouest et les éclaircies arriveront sur l'est en fin de journée. Il fera entre 20°C dans les Hautes Fagnes et 25°C à l'ouest, sous un vent faible à modéré de secteur ouest.