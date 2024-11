Du jamais vu depuis plus de 40 ans: la Belgique confrontée à un enneigement "exceptionnel"

Une belle couche de neige est tombée sur notre territoire cette nuit alors que les prévisions tablaient sur un peu de neige fondante. Comment est-ce possible ? Nous faisons le point avec Pascal Mormal, métérologue à l'IRM. "Effectivement, les quantités de neige qui sont tombées ont été quand même parfois supérieures à ce qu'on pouvait attendre", reconnaît-il d'emblée.

C'est surtout sur un axe bien précis que les précipitations hivernales ont été le plus importantes : "On a été confronté à de la neige sur un axe relativement étroit, finalement, qui englobait la province d'Anvers, les deux Brabants et le nord de la province de Namur. Et c'est probablement au niveau du nord de la province de Namur que là, effectivement, les modèles de prévision ont peut-être un petit peu sous-estimé les quantités de précipitations neigeuses, puisque localement, notamment à Sart-Bernard, on a mesuré jusqu'à 10 cm de neige", explique Pascal Mormal.