"On est désespéré, mais j'ai de bonnes nouvelles": l'annonce d'Emilie Dupuis va vous redonner le sourire

La météo est maussade et plutôt froide depuis plusieurs semaines, mais les choses vont enfin changer... "On est désespéré, mais j'ai de bonnes nouvelles", nous confirme Emilie Dupuis dans le RTL info Bienvenue ce mardi. "A partir de lundi prochain, on a un puissant anticyclone russe qui va nous protéger, il y en a d'ailleurs un autre du côté des Açores. On va retrouver des températures de saison, car on est bien en-dessous depuis pas mal de temps. Comptez sur le soleil du 17 avril au 25 avril".

Ce n'est pas encore pour tout de suite, cependant... Ce mardi matin était ensoleillé et sec mais, ensuite, les champs nuageux sont devenus plus présents, avec quelques averses, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Dans le courant de l'après-midi, des nuages élevés et moyens plus denses atteindront le territoire à partir de l'ouest. Dans les Ardennes, ce mardi matin, le ciel sera très nuageux et une ondée locale sera possible.



Les maxima se situeront entre 8 degrés en haute Ardenne et 13 degrés en plaine, sous un vent modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur ouest, revenant au sud-ouest, avec des rafales jusqu'à 50 km/h. Ce mardi soir, le ciel deviendra alors très nuageux à couvert partout, avec ensuite des pluies à partir du littoral. Ve

Mercredi sous la pluie

Mercredi matin, on retrouvera une zone de pluie du centre à l'est du pays. Elle s'évacuera à la mi-journée par les frontières allemande et luxembourgeoise. Dans son sillage, quelques éclaircies se développeront mais aussi des averses pouvant s'accompagner d'un coup de tonnerre et de grésil. Les maxima oscilleront entre 7 degrés en Hautes Fagnes et jusqu'à 12 degrés dans le centre. Le vent deviendra modéré à par endroits assez fort dans l'intérieur et assez fort à fort en bord de mer. Des rafales de l'ordre de 60 km/h seront possibles, voire davantage sous une averse.