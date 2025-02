Il est de nouveau question de neige cette semaine, voici où et quand

Ce matin, la nébulosité sera abondante avec progressivement depuis le sud du pays des précipitations sous forme de neige en Ardenne ou de neige fondante en plaine. En Ardenne, une petite accumulation sera temporairement possibles au sol. Ailleurs, le temps restera encore temporairement généralement sec. Cette perturbation transitera graduellement vers le nord-ouest tout en perdant en activité; on attend quelques faibles précipitations parfois à caractère hivernal même jusqu'en plaine. Les maxima oscilleront entre 1 et 5 degrés. Le vent sera généralement modéré de nord-est au nord du sillon Sambre et Meuse et de sud-est au sud du sillon.

Ce soir et cette nuit, le ciel restera très nuageux avec le passage d'une nouvelle zone perturbée depuis la frontière française. Elle donnera essentiellement de la pluie mais en Haute Ardenne et sur l'ouest du pays, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal avec éventuellement un peu de neige humide. Les minima oscilleront entre -1 et +4 degrés. Le vent sera généralement modéré, d'abord de sud-est à nord-est, s’orientant ensuite au secteur sud à sud-ouest.