Inondations dans le sud de la Pologne

Selon le ministre polonais de l'intérieur, Tomasz Simoniak, les pompiers avaient répondu à plus de 1 000 appels mardi à midi. De nombreux sous-sols et propriétés étaient sous eau. A la gare, de nombreux trains ont dû être détournés ou annulés. En outre, les archives municipales et le dépôt de bus de la ville sont sous eau. Les météorologues prévoient encore des pluies abondantes dans les heures à venir.