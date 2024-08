La Chine ravagée par une saison des crues historique

Une trentaine de fleuves ont dépassé leurs niveaux de crue historiques. Le nombre de fleuves ayant dépassé le niveau d'alerte a plus que doublé tandis que ceux ayant dépassé le niveau de crue ont augmenté de près de moitié, selon M. Wang.

Le géant asiatique doit composer avec davantage de pluie, avec une moyenne de précipitations plus élevée de 10% que la valeur habituelle. Selon le vice-ministre de l'Eau, Wang Bao'en, le typhon Gaemi a fortement contribué à ce total élevé, ayant déversé 216,7 milliards de mètres cubes de précipitations sur le sud de la Chine, soit près du double que les 151,8 milliards de mètres cubes lâchés par le typhon Doksuri l'an dernier. Le typhon Gaemi a frappé le centre de la Chine fin juillet et a fait au moins 50 morts.

En raison du réchauffement climatique, les précipitations extrêmes deviennent plus fréquentes et plus intenses, avertissent les scientifiques.